يرتكز مشروع “نيوم” على عدد من الميزات المهمة التي تميزه عن غيره من المشاريع، ومن أهم تلك الميزات الاستقلالية، حيث يخضع لأنظمة مستقلة تختلف عن الأنظمة المطبّقة على المشاريع الأخرى.
وتعني استقلالية المشروع، وفقا لبيانات موقعه الألكتروني، أن تكون له منطقة خاصة مستثناة من الأنظمة والقوانين الاعتيادية، كقوانين الضرائب وقوانين العمل، كما يحرر المشروع من القيود المفروضة على الأعمال التجارية الأخرى.
ولا يخضع المشروع لأي نظام عدا الأنظمة السيادية، وهي المتصلة بالقطاعات العسكرية والسياسة الخارجية، أو القرارات السيادية الأخرى التي تقرها حكومة المملكة.
ويُتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في عام 2025م، حيث بدأ العمل الفعلي في المشروع عبر إنجاز بعض أعمال البنية التحتية الأساسية، والشروع في المفاوضات مع المستثمرين والشركاء.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج