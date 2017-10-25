بالامس القريب تداول أهالي الخرج صوراً لربح أحد الأطفال لسيارة رياضية ضمن السحب السنوي الذي تقيمه مدارس فرسان العلم الاهليه لطلابها والذي رعاه سعادة مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار يرافقه عدد من القيادات الحكومية بمجمع الحديثي مول ، وقد بارك الجميع للطفل (خلف بن فهد القحطاني) بهذه الجائزه التي لم يخفي فرحته بها وعبّر عنها باتسامةٍ لازمت محياه طيلة تلك الليله ، وماهي الا 48 ساعه فقط ويصاب (خلف) بكسور في الجمجمه والحوض وأنحاء متفرقه من جسمه النحيل بسبب حادث مروري مقابل مخابز الربيعان كاد أن يودي بحياته .
وقد عبر والده الاستاذ فهد بن خلف القحطاني عن رضاه بقضاء الله وقدره وأن المؤمن مبتلى وأن العين حق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ، وإذا استغسلتم فاغسلوا ” ، داعياً الجميع بأن يكون ذكر الله ملازماً لهم وخاصةً عندما يحصل الاخرون على جوائز قيّمه نظير تميزهم في أي مجال كان ، مؤكداً حاجة ابنه الماسه لدعواتكم بأن يتجاوز مرحلة الخطر وأن يمنّ الله عليه بالشفاء العاجل .
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