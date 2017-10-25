تواصل أحد سكان حي السهباء بمحافظة الخرج بعدد من الصور ومقاطع الفيديو توثق قيام إدارة تعليم الخرج ببناء مبنى مدرسة للبنات ملاصقة بمبنى مدرسة للبنين ، وهو ماعده صاحب المقطع بالكارثة ، وأوضحت المقاطع كتابات سيئة على الجدران للمبنى الجديد ، وطالب أعلى الجهات للتدخل في اصلاح هذا الخطأ .
الخرج اليوم التي تواصلت مع أكثر من جهة بتعليم الخرج للتأكد من ذلك ، ومعرفة الأسباب والدوافع وما قد يخفى على المطلع للوهلة الأولى ، ووقفت على الموقع المشار إليه بالمقاطع ، واستطاعت تلخيص ما حدث بالنقاط التالية :
1- رغم توفر كافة الخدمات لحي السهباء إلا أنه يعتبر في تصنيف البلديات والمدن (حي عشوائي) وأراضي التعليم التي تصلح لمزاولة التعليم مساحات صغيرة ومعدودة ، ويصعب الالتزام بما يلتزم بغيرها من الأحياء والمواقع الأخرى .
2- تحرص إدارة تعليم الخرج لما تحرص عليه الوزارة من تأمين الجو الدراسي التربوي الآمن لابنائها الطلاب وبناتها الطالبات ، فما قامت به الإدارة يعتبر من الحرص في انهاء مسلسل وكابوس المباني المستأجرة حيث سيجمع هذا المبنى الثلاث مراحل الدراسية للبنات ، موفرا لهم كل الامكانيات والاحتياجات التي يحتجنها بناتنا الطالبات من معامل ومختبرات وصالات وغرف دراسية ، كما أن المبنى قد طالب به عدد كبير من ساكني الحي في خطاب رسمي موثق أن يكون مبنى لمدارس البنات وبديلا للمباني المستأجرة والمتهالكة .
3- تم اطلاع لجنة تربوية وإدارية وإشرافية مكونة من تعليم البنين والبنات للاطلاع على الموقع على ارض الواقع ، وتم تدوين كل الملاحظات ، وتم العمل بها لتنتهي قبل تسليم المبنى ومن أهمها :
– رفع السواتر لمبنى البنات لأكثر من ثلاث امتار .
– وضع المظلات للطالبات من أجل عدم كشف الطالبات ومنسوبات المدرسة .
– وضع حاجز داخل المبنى البنين يضمن عدم الوصول لمبنى الطالبات .
– تركيب كاميرات خارجية تعمل على مدار الساعة ، وكاميرات داخلية تعمل بعد خروج الطالبات ومنسوبات المدرسة ، تمنع من السرقات او التعدي على المبنى .
– توظيف عدد من حارسات الامن المدرسي سيكون من ابرز اعمالهن الاهتمام بأي مظهر من مظاهر الاخلال بأمن المبنى ، إضافة لمهامهم الاساسية .
4- يعتبر هذا المبنى صرحا تعليما مميزا بُني بتكلفة تجاوزت ال 40 مليونا ، وسيكون مركزا ثقافيا واجتماعيا للحي وهذا ما تحرص عليه إدارة التعليم بالخرج وهو ضمن خطة الوزارة ، متى ما توفر المبنى والكادر الوظيفي والاداري بإذن الله .
وختاما فقد تم رفع كل الملاحظات والمقاطع لتعليم الخرج والتي وعدت بوضعها محل اهتمام وتقدير ، مؤكدة حرصها واهتمامها للطلاب والطالبات عامة ، ولطلاب وطالبات هذا الحي خاصة ، راجين أن تصبح كل الأحياء بالخرج بدون مباني مستأجرة .
صور للمبنى الحديث يوضح قيمة المبنى المعمارية
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج