بالفيديو والصور.. ملخص ما قاله ولي العهد في مؤتمر “نيوم”.. من “تدمير التطرف” وحتى “أنا ولا شيء بدونكم”

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