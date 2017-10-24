كشف ياسر الرميان مدير صندوق الاستثمارات العامة، أن أصول الصندوق التي يديرها الآن تبلغ 230 مليار دولار (ما يعادل 863 مليار ريال)، ويتطلع لزيادتها إلى 2 تريليون في 2030.
وأضاف في مقابلة مع “بلومبيرغ” أن عوائد الاستثمار الحالية للصندوق تتراوح ما بين 4 و5%، وأن الصندوق يستهدف رفعها لنحو 8% إلى 9% على المدى الطويل، خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2030.
وأكد أن الصندوق يتطلع إلى رفع حجم أصوله إلى 2 تريليون دولار بحلول 2030، ويرغب بأن يكون ربعها في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن 90 % من محفظة السوق في الوقت الحالي محلية.
وقال “الرميان” إن الصندوق لا يرغب بأن يكون مستثمرا سلبيا، فهو يشارك في القرارات في الشركات التي يستثمر بها، ولديه حقوق يمارسها بالفعل. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج