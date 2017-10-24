أقدم أب تركي على الانتحار بمسدس وأذاع ذلك في بث مباشر على فيسبوك، بعد أن تلقى صدمة كبيرة بزواج ابنته دون إذنه، ولم يستجِب لدعوات ورسائل أقاربه التي وردته على الموقع في حينه بالرجوع عن الانتحار.
وأظهر مقطع فيديو، نشرته “ديلي ميل”، الأب، ويُدعى أيهان أوزون ويبلغ من العمر 54 عامًا وهو من مدينة قيصري وسط تركيا، وهو يتحدث إلى الكاميرا، ويبدو شديد الحزن والانكسار بسبب اختيار ابنته زوجًا دون موافقته، والاستعداد للزواج دون علمه.
وتلقى متابعو الأب صدمة عندما أخرج فجأة مسدسًا وصوّبه إلى رأسه، قائلا إنه سيتخلص من حياته أمامهم، بعد أن لقي الإساءة من عائلته، ثم بدأ العد من 1 إلى 3، وقال قبل أن يضغط على الزناد: “وداعا، سوف أغادر هذه الدنيا، ولا أريد من تسببوا في موتي أن يحضروا جنازتي، انتبهوا لأنفسكم.”
وكان الأب وحيدا في المنزل، خلال البث الذي أوضح فيه أيضا أنه لم يعلم بإقدام ابنته على الزواج إلا عن طريق الهاتف، وقال بحزن: “في أسعد أيام ابنتي، اتصلوا بي ليدعوني للحضور، لم يتعاملوا معي كرجل، وأخذ والد زوج ابنتي مكاني ووافق على الزواج”، وأعقب إطلاق الرصاص سقوط الأب على الأرض مباشرة.
وعقب إطلاق النار هرعت عائلته إلى المنزل، حيث عثروا على جثته، فيما فتحت الشرطة التركية تحقيقا في الواقعة، وتم نقل جثة أوزون إلى المشرحة. وفق”أخبار24”.
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