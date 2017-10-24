قام أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بزيارة للاطمئنان على صحة الشيخ أحمد المكرمي اليوم (الثلاثاء)، في منزله، بعد خروجه من المستشفى، إثر وعكة صحية.
ورافق أمير منطقة نجران، الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، وسألا المولى أن يمن على الشيخ المكرمي بالعافية، وأن يديم عليه الصحة.
من جانبهم عبّر ذوو الشيخ أحمد المكرمي عن شكرهم لأمير المنطقة، وسمو نائبه، على زيارتهما الكريمة للاطمئنان على الشيخ.
وكان أحمد المكرمي قد اختير خلفا للشيخ عبدالله بن محمد المكرمي الذي توفي عام 2015، ليكون شيخ شمل قبائل المكارمة ومرجعية لهم.
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سمو أمير #نجران يطمئن على صحة الشيخ أحمد بن علي الجمالي المكرمي.. يرافقه سمو نائب أمير المنطقة. pic.twitter.com/dnq3SpgtyE
— إمارة منطقة نجران (@emara_najran) ٢٤ أكتوبر، ٢٠١٧
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