تقدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ومفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المصلين على الشيخ صالح بن غانم السدلان.
وأديت صلاة الميت على الشيخ السدلان، بعد صلاة عصر اليوم (الثلاثاء)، في مدينة الرياض، وشهدها عدد من المشايخ وكبار المسؤولين.
وكانت أسرة الشيخ السدلان قد أعلنت عن وفاته صباح اليوم بعد معاناة مع مرض اضطره إلى المكوث في مستشفى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض عدة أيام قبل أن توافيه المنية. وفق”أخبار24″.
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