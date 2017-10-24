شبّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الفرق بين مشروع “نيوم” وغيره من المشاريع بالفرق بين هاتف ذكي حديث وهاتف قديم الطراز، خلال فعاليات اليوم الأول من أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت صباح اليوم (الثلاثاء)، من العاصمة الرياض.
وأخرج ولي العهد جوالا قديما وآخر جديدا، ليشرح للحاضرين الفرق بين مشروع “نيوم” وغيره، قائلا إن هذا ما سيعملون على تحقيقه، حيث سيكون نيوم موطنا للتطور والاختلاف والابتكار.
وكان ولي العهد قد أعلن إطلاق المشروع على مساحة 26.5 كم2 في شمال غرب المملكة، بهدف تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي.
وصرح ولي العهد خلال إعلان المشروع بأن منطقة نيوم ستركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات. وفق”أخبار24″.
فيديو | #ولي_العهد: الفرق الذي سيكون بين #مشروع_نيوم والمدن الحالية كالفرق بين جهاز جوال ذكي وآخر تقليدي.#الإخبارية #حوار_نيوم_مع_ولي_العهد pic.twitter.com/SSGHQ28ytG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٤ أكتوبر، ٢٠١٧
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