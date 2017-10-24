أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الثلاثاء)، استدعاء عبوات الشرب “كاث كيدستون” المتواجدة بالأسواق لتشكيلها خطرًا على مستخدميها من الأطفال.
ونشر حساب الوزارة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بيانًا تفصيليًا يوضح سبب الاستدعاء، وهو احتمالية انفصال القطعة السيليكونية للشفاط أثناء الشرب، ما قد يؤدي إلى الاختناق.
كما أوصت الوزارة بالتوقف الفوري عن الاستخدام والتواصل مع شركة ركن الجلديات للتجارة المحدودة لإعادة المنتج واسترداد كامل مبلغ الشراء نقدًا. وفق”أخبار24″.
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