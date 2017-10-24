أكد المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور تركي الشليل، أن هناك إجراءات متبعة في الهيئة لمقابلة المتقدمين على الوظائف والتأكد من سلامتهم من التأثر أو التعاطف مع الجماعات أو الأحزاب الإرهابية.
وأوضح أن التعيين في الوظائف الميدانية التي أعلنتها الرئاسة مؤخراً يستلزم اجتياز مقابلتين شخصيتين في الفرع الذي يتقدم إليه المرشح، وأمام لجنة عليا في ديوان الرئاسة العامة، يتم التركيز فيهما على سلامة المنهج وحسن الولاء، والتأكد من تقيد المرشح بالأصول الشرعية لأهل السنة والجماعة في لزوم البيعة الشرعية لإمام المسلمين.
وأضاف أن المقابلتين تعملان على التأكد من عدم تأثر المتقدم بالفكر الضال والسلوك المنحرف، والتوثق من سلامة المتقدم من التأثر أو التعاطف بأي شكل من الأشكال مع الجماعات أو الأحزاب الإرهابية المتطرفة كـ”داعش” والإخوان المسلمين، وغيرهما.
وأشار إلى أنه يتم التأكد من خلو سجل المتقدم من أي سوابق جنائية أو أمنية، ومعرفة مدى المعلومات الشرعية، والجوانب النفسية، إضافة إلى حصوله على الشهادة الجامعية الشرعية بتقدير لا يقل عن جيد جداً، ثم اجتياز الدبلوم التأهيلي المعتمد لمدة عام كامل، واختبارات القياس، والحصول على رخصة ممارسة العمل الميداني.وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج