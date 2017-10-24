اوضح مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار أن الغرفة التجارية استطاعت أن تضيف أبعادا أخرى لمهامها لتمتد من رعاية مصالح القطاع الخاص والإسهام في تنميتها ، إلى القيام بدور ملموس في مشروعات وفعاليات البيئة المحلية ، مما جعلها موضع تقدير وثقة من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال ..
جاء ذلك خلال تكريم سعادته صباح اليوم الثلاثاءلسعادة الأمين العام للغرفة التجارية والصناعية بالخرج المهندس منصور بن حمود العماج و الأستاذ مشاري بن إبراهيم الميمان مالك مؤسسة دلهمس لتنظيم المعارض والمؤتمرات ، بمناسبة استضافة جناح تعليم الخرج ممثلاً بوحدة شراكة المدرسة والاسرة والمجتمع في فعاليات ( ليالي سعودية) والمقام في الفترة من ٢٨-٣٠ سبتمبر ٢٠١٧م بالمنتزهه الترفيهي بالسيح ” المشتل “وشهد اقبالاً لافتا .
عبّر مدير التعليم الدكتور العبد الجبار عن شكره وتقديره لسعادة الأمين العام للغرفة التجارية والصناعية وللأستاذ الميمان على الاستضافة والتعاون والذي هو إمتداد للأعمال مشتركة مع تعليم الخرج ، والشكر موصول لمشرفة وحدة الشراكة الأستاذة تهاني العتيبي على جهودها البارزة في الوحدة ..
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