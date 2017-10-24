أقام تعليم الخرج ممثلا بقسم الإشراف التربوي ( شعبة التربية الفنية ) اللقاء الأول للتربية الفنية “الهمة” يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٩/٢/٤ في الإبتدائية الأربعون بقيادة المشرفات: سميرة الغامدي / ندا العليان وتم استضافة المعلمتان المتعاونتان: فاطمة الفهيد و سمر الحويطان واستهدف اللقاء فئة : معلمات التربية الفنية المستجدات والمنقولات ومن لم يسبق لها تدريس مادة التربية الفنية..
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
الابناء المتضررون، لماذا !؟ وإلى متى !؟
هنادي العتيبي5964 1
علم السوجوك
سعد بن سليمان الفريخ6167 0
أربعاً
حصة العنزي12117 1
هل يوجد أجمل من نساء أوكرانيا ؟
سعد الفريخ34188 2
هيئة العقار والحلول المنتظرة
ياسر صالح البهيجان31080 0
للشجعان فقط
ابراهيم الموسى32760 0
تعليم الخرج يقيم اللقاء التربوي الأول ( الهمة )
لا يوجد وسوم
0 210
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884954055.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج