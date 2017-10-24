نفذ تعليم الخرج ممثلا بالإشراف التربوي قسم (العلوم المسلكية ) مشروع العمل التطوعي لمادة المهارت التطبيقية
المستوى الأول زيارة لمركز التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك يوم الأحد 1439/2/2ه .
ومن أهداف مادة المهارات التطبيقية الامتثال لاوامر الله على التعاون والبر وتحقيق الشراكة المجتمعية . نفذت المشروع معلمة المادة أ ريم الحقباني وطالبات المستوى الأول في النظام الفصلي بحضور رئيسة الإشراف التربوي أ. هدى العتيبي ومنسقة الشراكة المجتمعية أ . نجلاء العتيبي …ومشرفة المادة أ. هيفاء المشفوف..
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج