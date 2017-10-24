استغربت الاتحادية الرسمية من إشاعة إشهار إفلاس نادي الاتحاد من قبل الهيئة العامة للرياضة، وأكدت المصادر الاتحادية للمدينة أن هذه الإشاعة مضحكة ولا تمت للحقيقة بصلة.
وكان يوم أمس شهد تداول إشاعة مفادها أن هيئة الرياضة ستشهر خلال 48 ساعة كأبعد حد إفلاس نادي الاتحاد، قبل أن يتبين لاحقًا أنها مجرد أكذوبة.
من جهة أخرى يستعد نجم الدفاع الاتحادي أحمد عسيري للمغادرة إلى خارج المملكة لاستكمال برنامج علاجه والتأهيل للعودة بعد طول غياب.
في سياق متصل اقترب لاعب محور الاتحاد جمال باجندوح من العودة للتشكيل الأساسي ويرجح مشاركته أمام القادسية غدًا الأربعاء، علمًا أن باجندوح لم يشارك منذ انطلاقة الموسم بداعي الإصابة وفق “المدينة”.
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