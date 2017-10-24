بيّن خالد المعجل، مدير إدارة كرة القدم في نادي الشباب، أنهم سارعوا منذ اليوم الأول الذي باشروا فيه مهامهم، بالاتصال بالمدافع الجزائري جمال بلعمري، الذي أكمل أسبوعه الثالث في بلاده بحجة مرض والدته، وقال: “وعدنا بالحضور إلى الرياض الخميس الماضي على أن يفتح صفحة جديدة عقب تكليف الإدارة الجديدة برئاسة طلال آل الشيخ، التي عملت على حل مشكلته”.
وأضاف: “فوجئنا بعدم حضوره في الموعد الذي حدّده، ومباشرة تواصلنا مع وكيل أعماله الذي أكد أن بلعمري أكمل حجز الطيران الخاص به في رحلة العودة للرياض عن طريق تركيا، لكن هاتفه ظل خارج النطاق، قبل أن ننجح في الاتصال به ليؤكد أنه سيحضر إلى الرياض اليوم مستشهدا بصورة من حجز الرحلة، لكن الإدارة ستجلس معه حال وصوله لمعرفة أسباب غيابه لتقرّر بعدها معاقبته وفقا للائحة أو قبول عذره”.
وأتم: “أزمة بلعمري تجبرنا على رفع ملفه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولجنة الاحتراف المطالبة بدورها وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في الصورة كإجراء تقليدي بعد غيابه على مدى 23 يوما حفظا لحقول النادي وتحسبا لأي مشكلة قد تحدث مستقبلا”.
من جانب آخر، كشفت لـ”الاقتصادية” مصادر، بأن عضوية إدارة آل الشيخ المكلّفة حتى نهاية الموسم بتوجيه من الهيئة العامة للرياضة، ستضم: حسين العييد، حسان آل ظفران، خالد المشيقح، مزيد السبيعي، أحمد العقيل، تركي المعجل، والمحامي حمود العصيمي، على أن ترفع القائمة إلى مكتب هيئة الرياضة في الرياض لاعتمادها.
من ناحية أخرى، أرسلت إدارة الشباب خطاباً لاتحاد القدم السعودي تطلب من خلاله تعيين حكام أجانب لمباريات الفريق كافة، اعتباراً من مباراة الفتح في الجولة الثامنة للدوري الجمعة المقبل.
وثمنت إدارة النادي القرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، التي كان آخرها في الاجتماع مع رؤساء الأندية أمس، بجانب الثقة بها وتأييدها، ودعم جهودها الرامية إلى عودة الشباب إلى مكانته الطبيعية.
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