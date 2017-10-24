قررت إدارة قنوات mbc pro sports تعيين فهد العتيبي، وعيسى الحربين، ومحمد البكر، وناصر الأحمد للتعليق على ديربي الرياض، الخميس القادم، بين النصر والهلال في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.
وكان معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد استقبل صباح اليوم الاثنين بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض عددًا من الرياضيين القدامى ممن عملوا في مختلف المجالات الرياضية، وهم: عبدالرحمن الدهام وخليل الزياني وناصر الجوهر ومحمد الخراشي والمعلقين محمد البكر وغازي صدقة وناصر الأحمد، بالإضافة إلى خالد بن فهد الدهمش وإبراهيم بن زاهد قدسي وخالد بن عبدالله الدبل وفيصل بن عثمان السعد.
وأثنى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على الجهود الكبيرة التي قدمها هؤلاء الرياضيون طيلة مشوارهم الرياضي، معربًا عن اعتزازه، بهم وبما قدموه من خدمة للرياضة السعودية وحرصه على الاستفادة من خبراتهم في المرحلة المقبلة.وفق “المواطن”.
وخلال اللقاء طلب معالي تركي آل الشيخ من المعلقين، محمد البكر وغازي صدقة وناصر الأحمد العودة، مجددًا للتعليق الرياضي على مباريات كرة القدم؛ لما لديهم من حضور وتميز وخبرات تضفي المزيد من التشويق لمباريات الدوري السعودي.
ووفقًا لتوجيه معاليه فستكون عودة الثنائي ناصر الأحمد ومحمد البكر من خلال مباراة النصر والهلال يوم الخميس القادم.
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