أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن الوثيقة التي تم الاتفاق عليها اليوم الأثنين كانت بين رجل و14رجل بأن لا يزايدون على بعض ويتحدوا.
وقال آل الشيخ لبرنامج “أكشن يا دوري”:” الواجب على الإعلام أن يدعم الوثيقة المتفق عليها اليوم.. والضرب تحت الحزام والتشكيك بممثلي المنتخب غير مقبول، ونحن مقبلين على فترة تغيير لم تحدث بتاريخ رياضتنا، والمزايدات بين الأندية رفعت أسعار اللاعبين بشكل فلكي”.
وأضاف:” إذا كان رؤساء الأندية على قلب واحد فلن نرى المزايدات السابقة وسنستطيع تسويق اللاعب السعودي للاحتراف الخارجي، والمزايدات على أسعار اللاعبين أوصلتنا لتنافس غير شريف وستسمعون عن آلية لضبطها قريبا”.
وكان تركي آل الشيخ قد أبرم عدة اتفاقيات مع رؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين، والتي تتضمن التزام رؤساء الأندية بالابتعاد عن أي مزايدات أو منافسات في عقود اللاعبين المحليين أو الأجانب، إلى جانب دعم المنتخبات السعودية في مشاركاتها القارية والدولية يأتي في مقدمتها المنتخب السعودي الأول خلال تحضيراته للمشاركة في مونديال 2018.
كما تم الالتزام بالابتعاد عن كل ما يثير الوسط الرياضي من تصريحات أو أحاديث إعلامية على أن يجري التنسيق بين هيئة الرياضة لمواجهة أي طرح متعصب أو إساءات إعلامية لضمان منافسة رياضية بعيدة عن كل ما يسئ لقيم وأهداف التنافس.
كما جرى الالتزام بالابتعاد عن المخاطبات الرسمية والتعامل مع الجهات ذات العلاقة (هيئة الرياضة-اللجنة الأولمبية- اتحاد القدم) في حال الاعتراض على أي قرار أو المطالبة بأي حق من حقوق النادي إداريا أو تنظيميا أو ماليا، إلى جانب وضع تنظيم جديد لأعضاء شرف الأندية سيتم العمل على إكماله والإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.وفق “عين اليوم”.
#اكشن_يا_دوري
تركي آل الشيخ: نحن مقبلين على فترة تغيير لم تحدث من قبل.. المزايدات على أسعار اللاعبين أوصلتنا لتنافس غير شريف pic.twitter.com/shifceFAt1
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) 23 octobre 2017
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