أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المملكة لن تضيّع ثلاثين عاماً أخرى في التعامل مع الأفكار المتطرفة.
وأوضح أن ما تعيشه المملكة هذه الأيام يعكس العودة إلى الإسلام المعتدل، لافتاً إلى أن مشروع الصحوة لم ينتشر في المملكة إلا بعد عام 1979م، مشدداً على أن المملكة عازمة على تدمير الأفكار المتطرفة.
وأضاف ولي العهد أن المملكة خطت خطوات كبيرة في سبيل العودة إلى الإسلام المنفتح على كافة الأديان والثقافات، مع التأكيد على أن المجتمع السعودي الذي يشكل الشباب نسبة 70% منه متوجه نحو التعايش مع العالم في ظل العمل على التنمية الشاملة.
وشدّد الأمير محمد بن سلمان على أن السعوديين يمثلون القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، وسيعيشون في المستقبل حياة طبيعية تعكس مبادئ الإسلام الصحيح والعادات والتقاليد الطيبة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج