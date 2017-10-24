رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وخرج مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم بعدة قرارات، من بينها تعديل المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية، وذلك بإضافة فقرة فرعية (و) إلى الفقرة رقم (4) ونصها “و-وسام الملك سلمان”، وكذلك تعديل المادة (التاسعة) من النظام، لتصبح على النحو الآتي:
أ – إضافة عبارة “ووسام الملك سلمان” بعد عبارة “ووسام الملك عبدالله” الواردة في ديباجة المادة.
ب – إضافة فقرة إلى نهاية المادة، لتكون بالنص الآتي: “6- يمنح وسام الملك سلمان تقديراً للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي، والمكتبات، وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية ، والإعلام والثقافة، وتنمية السياحة الوطنية، ولأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الخيرية والإغاثية”.
وقرر المجلس الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، كما قرر تجديد عضوية عبدالوهاب بن محمد الفايز، وتعيين مجري بن مبارك القحطاني عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله ومباحثاته مع رئيس وزراء جمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي، وتأكيده خلال رعايته افتتاح الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العراقي، تطلع المملكة إلى أن يسهم في بناء شراكة فاعلة لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، فضلا عن تأكيد دعم المملكة لوحدة العراق واستقراره.وفق “أخبار 24”.
كما أطلع الملك المجلس على نتائج استقباله وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وبيّن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء بارك ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد عن إطلاق مشروع “نيوم” وجهة المستقبل.
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