أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على ثلاثة مواطنين أظهرهم مقطع فيديو وهم يهربون من مطاردة أمنية بعد اصطدام مركبتهم بسيارات متوقفة.
وذكر الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد زياد الرقيطي أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الأحد الماضي وأثناء قيام دورية الأمن بمهامها الميدانية ببلدة صفوى بمحافظة القطيف رصدت مركبة مسروقة يستقلها ثلاثة أشخاص، وبمتابعتها ارتكب قائدها الفرار بسرعة عالية، ما أسفر عن اصطدامه بمركبات متوقفة بجانب الطريق ولاذوا بعدها بالفرار.
وأضاف أن المختصين بشرطة محافظة القطيف باشروا الحادثة والبحث والتحري عن الجناة، وتم التوصل للجناة والكشف عن هويتهم والقبض عليهم، حيث تبين أنهم ثلاثة مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر، وتم إيقافهم وإحالة أوراق القضية لفرع النيابة العامة بالقطيف.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج