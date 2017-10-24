شاركت جموع غفيرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء في تشييع جثمان رئيس بلدية القرى المهندس علي الزهراني، لمثواه الأخير بمقبرة قرية بحرة بالمحافظة.
وصلي على رئيس بلدية القرى في جامع ابن إبراهيم في محافظة المندق بمنطقة الباحة.
وكان رئيس بلدية القرى التابعة لمنطقة الباحة المهندس علي الزهراني، قد لقي مصرعه بعد أن أطلق عليه أحد موظفي البلدية النار، عقب شجار واشتباك بالأيدي، في حين انتحر الموظف بعد الحادثة مباشرة.
وكان موظفو البلدية قد أعربوا عن استغرابهم أثناء التحقيق معهم، عن إقدام زميلهم على ارتكاب هذه الجريمة بقتل رئيسه، مؤكدين عدم وجود مشاكل سابقة بين القاتل والقتيل، سوى أن القاتل استفسر قبل أيام من رئيسه عن أسباب نقله من قسم لآخر، إلا أن القتيل لم يرد عليها لحظتها.وفق “أخبار 24”.
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