وقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عقد تعيين الدكتور كلاوس كلينفيلد لمنصب الرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم”.
والدكتور كلاوس كلينفيلد هو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلسي إدارة شركة ألكوا/أركونيك، وهما شركتان رائدتان عالمياً في صناعة الألومنيوم، بالإضافة إلى صناعة المنتجات وتقديم الحلول الهندسية، ويتمتع الدكتور كلاوس بخبرة ممتدة على مدى عشرين عاماً في شركة سيمنز، والتي شغل فيها منصب الرئيس التنفيذي.
و ذكر ولي العهد أن: “الدكتور كلاوس يتمتع بسجل حافل في قيادة بعض الشركات الأكثر ديناميكية وتطوراً وأفضل أداءً في العالم، ونحن نعتقد أن هذه المهارات بالإضافة إلى خبرته القيادية ستضمن نجاح المشروع”.وفق “أخبار 24”.
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