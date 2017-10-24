كشفت مصادر مطلعة تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رئيس بلدية القرى بالباحة على يد أحد موظفيه؛ الذي قام بالانتحار فور ارتكاب جريمته.
وأوضحت أن اللحظات التي سبقت عملية القتل شهدت نقاشاً حادا بين الموظف ورئيسه وصل إلى التشابك بالأيدي، لافتة إلى أن الرئيس المغدور حاول تفاديه بخروجه من المكتب، إلا أن القاتل أطلق عليه طلقتين من مسدسه فأرداه قتيلاً.
وأشارت المصادر وفقا لـ”عكاظ” إلى أن “السكرتير” كاد أن يكون ضحية أخرى للواقعة، حيث فتح الباب بعدما سمع إطلاق النار ثم تراجع، وبعد سماعه الطلقة الثالثة عاد فشاهد الرئيس والقاتل ممددين بجوار بعضهما.
وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية أنهت تحقيقها في الواقعة باستجواب رؤساء أقسام الحركة، والصيانة، ومراقبة الأراضي، مشيرة إلى أن الموظفين أعربوا عن استغرابهم من إقدام زميلهم على قتل رئيسه، لافتين إلى أن أمور العمل كانت هادئة، ولم يكن هناك أي مشاكل سوى استفسار القاتل من رئيسه قبل أيام عن أسباب نقله فلم يرد عليه.
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