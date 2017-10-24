أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرا باثنين من مهربي المخدرات في منطقة تبوك.
وأوضحت الوزارة أنه تم القبض على المواطنين عطا الله بن عطيه بن سويلم الحويطي، وسليم بن زايد بن سليم الحويطي إثر قيامهما بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظور، وأسفرت التحقيقات معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما.
وقالت إنه بإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعاً والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.وفق “أخبار 24”.
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