كشف صندوق الاستثمارات العامة اليوم الثلاثاء عن الشعار الرسمي لمشروع القدية الترفيهي الثقافي، الذي سيتم وضع حجر الأساس له جنوب غرب العاصمة الرياض في 2018.
ويعكس الشعار الذي تم تصميمه باللغتين العربية والإنجليزية، الطبيعة الجبلية والتضاريس الجغرافية لمنطقة القدية بالرياض.
وسيكون المشروع عن الانتهاء منه في عام 2022 معلماً حضارياً بارزاً وأكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية في المملكة، حيث إن المساحة المخصصة لها تزيد عن 334 كلم.وفق “أخبار 24”.
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