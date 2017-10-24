أصيب قائد مدرسة “متوسطة وثانوية” بجرح في الظهر في منطقة أسفل الكتف الأيسر، جراء تعرضه للطعن من أحد طلاب المدرسة، بعد أن دخل عليه في مقر إدارة المدرسة.
وأوضح المتحدث باسم إدارة التعليم بمحافظة الطائف عواض الخديدي، أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في حادثة إقدام طالب على طعن قائد مدرسته بسكين، وتحفظت الشرطة على الطالب.
وقام المعلمون بنقل قائد المدرسة إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري قبل تحويله لمجمع الملك فيصل الطبي، مؤكداً أن حالة المصاب الصحية مستقرة.
وأضاف المتحدث، أن مدير عام تعليم محافظة الطائف محمد بن عامر النفعي، أصدر توجيها إلى مكتب التعليم بعشيرة الذي تتبع له المدرسة، بتـشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب ودوافع الحادثة.وفق “أخبار 24”.
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