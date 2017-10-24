اقامت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج ممثله بإدارة الشؤون الوقائيه محاضره توعوية بأضرار المخدرات في الكلية التقنية بمحافظة الخرج قسم الحاسب الآلي .
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محاضرة توعوية بأضرار المخدرات في الكلية التقنية بالخرج
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