استجاب مسؤول في وزارة الصحة لتوجيهات الوزير توفيق الربيعة، المتعلقة بتخفيض النفقات الحكومية، من خلال عدم توفير السكن ووسائل المواصلات للمسؤولين خلال زياراتهم الإدارية، إلى جانب الامتناع عن تنظيم استقبالات لهم.
وبادر مدير إدارة الصحة الاجتماعية بالوزارة الدكتور فهد الصيخان، وفقاً لـ “عكاظ”، بتطبيق التوجيهات أثناء زيارته لمجمع الصحة النفسية بالمدينة المنورة، لتدشين أقسام “الأمل” والشراكة المجتمعية.
واستقل الصيخان سيارة أجرة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة إلى موقع مجمع الصحة النفسية، ولم يطلب من الشؤون الصحية بالمدينة استقباله.
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