رفع مواطن دعوى قضائية ضد أحد المدعوين لحضور حفل زفافه، بعدما أهداه ظرفاً فيه ريالان فيما يعرف بـ”الرفد”، وهو شكل من أشكال الهدايا التي تقدم للعريس، حيث اعتبر العريس ذلك إهانة له.
وأوضح العريس وفقاً لـ “عكاظ”، أن الضيف المدعو لم يكتف فقط بإعطائه ظرفاً فيه ريالان، بل إنه كتب عليه عبارة: “هذا قدرك عندي.. وهذا كثير عليك”، مبيناً أن هذا تصرف مهين ولا يليق.
واستدعت النيابة العامة الضيف المتهم الذي أقر بصحة فعلته، مبرراً تصرفه بأنه لا يستطيع تقديم أكثر من ريالين للعريس بسبب ظروفه المادية، وأكد أنه لا توجد مشكلة بينه وبين العريس.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة الإساءة للعريس وتقديم ورقة له تحتوي على ألفاظ لا تليق، واعتبرت ما قام به محرماً شرعاً، وطالبت بإثبات الإدانة وإصدار عقوبة تعزيرية في الحق الخاص والحق العام، كما أحالت الدعوى لجهات الاختصاص للفصل فيها.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج