أظهر مقطع فيديو مكبرية المسجد الحرام من الداخل التي يتم من خلالها رفع الأذان ودعوة المصلين لأداء صلوات القيام وصلوات الجنازة، وكيف يتم التنسيق بين المؤذن والإمام وكيف يعرف المؤذن عدد الجنازات المراد الصلاة عليها.
وأوضح مصور الفيديو أن الغرفة التي يرفع منها 20 شخصاً الأذان وفق جدول محدد، تستخدم فيها أحدث التقنيات وتتوافر فيها كل الإمكانات الفنية لإيصال صوت المؤذن إلى جميع أرجاء الحرم، حيث أظهر المقطع أوضاعاً عديدة للميكروفونات لإيصال صوت المؤذن أثناء وقوفه وأثناء سجوده وجلوسه خلال الصلاة.
وبيّن الفيديو وجود شاشتين داخل غرفة المكبرية أمام الميكروفون، إحداهما تتابع حركة الإمام من لحظة دخوله صحن المطاف إلى مكان صلاته، كما تتابع أيضاً حركة الجنائز، والأخرى مخصصة لمعرفة عدد الجنازات المراد الصلاة عليها، حيث يكتب عليها عدد الأموات والتفاصيل عنهم إذا كانوا رجالاً أو نساءً أو أطفالاً.
كما توجد داخل الغرفة ساعة ليتابع المؤذن الوقت باستمرار، بالإضافة إلى كاميراتي بث مباشر؛ واحدة تخص قناة “القرآن الكريم” والأخرى تخص القناة “السعودية الأولى”، كما يوجد بها لوحة مكتوب عليها “بث مباشر” باللغتين العربية والإنجليزية، تضاء في حالة النقل المباشر حتى يتنبه المؤذن لذلك.
كما تحتوي المكبرية على وحدة تحكم إلكترونية حديثة ومتطورة، وظيفتها التحكم في جميع ميكروفونات الصوت سواء الخاصة بالمؤذن أو بإمام الحرم المكي.
وفق “أخبار 24”.
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