توفيت معلمة بمنطقة مكة المكرمة في حادث مروري وقع قبل نحو 7 أيام، أثناء توجهها للمدرسة في أول يوم عمل لها، بعد تسلمها خطاب تعيينها عقب 7 سنوات من الانتظار، حيث لم تكتمل فرحتها هي وأسرتها.
وذكرت مصادر وفقاً لـ “سبق”، أن المعلمة التي تسكن مع والديها وتخرجت في جامعتها قبل 7 سنوات، تلقت خطاب تعيينها في مدرسة بإحدى القرى، وقامت بتسليمه لإدارة المدرسة التي طلبت منها مباشرة الدوام الأسبوع الماضي.
وأضافت المصادر أن المعلمة توجهت إلى مدرستها برفقة 6 معلمات أخريات قبيل الفجر، إلا أن السيارة التي تقلها تعرضت للانقلاب على طريق جدة ينبع؛ نتيجة السرعة الزائدة، لتلقى المعلمة مصرعها مع اثنتين من زميلاتها وتدفن في مقبرة المعلاة، فيما تعرضت المعلمات الباقيات لكسور متعددة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج