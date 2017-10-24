كشف مركز الفلك الدولي، أمس الإثنين، عن مرور قمر صناعي بسماء المملكة أثناء سقوطه من الفضاء قبل أن يستقر في باطن المحيط الهادي.
وأوضح المركز أن القمر الصناعي، الذي مكث في الفضاء 38 عاماً، سقط رسمياً الساعة 14:38 بتوقيت جرينتش في المحيط الهادي، أي بعد 23 دقيقة من مروره فوق المنطقة العربية.
وذكر الدكتور عبدالله السند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم، أنه وفقاً لمشاهدات متعددة فقد تم رصد شهاب أو نيزك محترق في السماء، في مشهد يأخذ بالألباب، وذلك شمال ووسط السعودية والكويت.
يُشار إلى أن مركز الفلك الدولي قد أعلن في وقت سابق أنه يمكن لسكان شرق المملكة رؤية القمر الصناعي أثناء مروره، بالنظر عالياً وسط السماء، أما سكان وسط المملكة فيمكنهم ذلك بالنظر شرقاً.
وفق “أخبار 24”.
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