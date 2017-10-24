قادت أمانة أحد منسوبي الشركة السعودية للخدمات الأرضية، إلى إعادة حقيبة بها مبلغ مالي كبير إلى مواطن بعد أن فقدها المسافر أثناء مغادرته من صالة السفر بمطار الطائف الدولي متجهاً إلى القاهرة.
من جهته، قام مدير عام مطار الطائف الدولي، المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري، بحضور مديري الجهات الأمنية العاملة بالمطار، بتكريم موظف الشركة السعودية للخدمات الأرضية، ويدعى عايض بن أحمد الدهاس نظير أمانته.
وكان “الدهاس” قد عثر على الحقيبة وبها المبلغ المالي، من ثم ظلَ يبحث عن المسافر بين الركاب رغم انتهاء فترة عمله حتى عثر عليه، وبعد التأكد من ملكيته للحقيبة أعادها له.وفق “أخبار 24”.
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