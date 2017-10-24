كشف استشاري تجميل عن نسبة الرجال السعوديين الذين يزورون عيادات التجميل، وطبيعة أعمالهم، وأكثر العمليات التي يرغبون فيها.
وأوضح الاستشاري عصام كيال أن نسبة السعوديين الذين يجرون عمليات تجميل هي 10%، وأن أغلبهم يسعون للظهور في عمر أقل من أعمارهم الحقيقية، وذلك بعمليات نفخ الخدود المترهلة، وشد التجاعيد بإبر البوتكس.
وأضاف، وفقا لـ “عاجل”، أن أغلب من يترددون علي عيادته رجال أعمال ومسؤولون، ومعظمهم يرغب في إجراء عمليات تجميل للأنف ونفخ الخدود وتبييض الأسنان، وهي من مظاهر العناية بالنفس، كاختيار العطور والعناية بالمظهر .
وأشار إلى قصة والد عروس حضر إلي عيادته قبل زواج ابنته بأسبوع، لعمل تعبئه وحقن بوتكس حتى يظهر بعمر أقل خلال حفل الزواج، وهناك رجل أعمال لديه هوس بالتجميل يقوم بحقن إبر نفخ الخدود ثم يزيلها، ثم يعيد حقنها.
وبين أن من الطلبات التي تبدو غريبة، رجالا أجروا أكثر من عملية لتعديل شكل الأنف، كما زاره البعض لعمل “غمّازات” للوجه، إلا أنه يرفض التجاوب مع هذا الطلب الأخير.
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