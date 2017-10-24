وثقت كاميرات مراقبة في أحد شوارع المنطقة الشرقية، مطاردة أمنية لسيارة بها عدد من الشبان، قبل أن يهربوا بعدما تم تضييق الخناق عليهم.
وأظهر المقطع المتداول، الذي قيل إنه في محافظة القطيف، سيارة الشبان وهي قادمة بسرعة كبيرة لتصطدم بالسيارات المتوقفة في الشارع ويخرج منها عدد من الشبان ويسارعوا بالهرب.
كما أبان سيارة دورية أمنية يترجل منها رجل أمن، محاولاً اللحاق بأحدهم، فيما لم يتضح ما إذا كان تم القبض عليهم أم لا، ومن المتوقع أن تصدر الجهات الأمنية بياناً لتوضيح ملابسات الحادث.
وفق “أخبار 24”.
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