أقدم أحد المواطنين على الظهور في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، على إغراء الناس بربح ما قيمته مليون ريال في أقل من 6 أشهر، فيما قامت وزارة التجارة والاستثمار باستدعائه تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.
وظهر المواطن في فيديو بثه على حسابه بـ”سناب شات” وبحوزته أموال كبيرة وبفئات مختلفة، ويدعو الناس للاستثمار معه من خلال دفع 100 ألف ريال الآن والحصول على مليون ريال في أقل من 6 أشهر.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالرحمن الحسين، أنه تم استدعاء المواطن الذي ظهر في مقطع مرئي وبحوزته أموال كبيرة للتضليل بإغراءات الكسب السريع في استثمارات غير مرخصة تمهيداً لإحالته للنيابة.وفق “أخبار 24”.
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