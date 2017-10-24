“الصداع النصفي – (الشقيقة)” هو أحد أنواع الصداع، ويأتي على شكل نوبات متكررة، عادةً ما يكون متوسطاً إلى شديدٍ في حدته، ويتزايد بشكل تدريجي.
ويصيب “الصداع النصفي” في الغالب الأفراد الذين أعمارهم تتراوح ما بين 10 – 30 عاماً، وفي الغالب يكون في جهة واحدة من الرأس، لكن يمكن أن يأتي في جانبي الرأس، ويَستمر من ساعات إلى أيام، وعادةً ما يكون مصحوباً بغثيان وتقيؤ.وفق “تواصل”.
وفي هذا الصدد، ذكرت الدكتورة وجدان الشمري، أخصائية التغذية العلاجية، عبر حسابها على “تويتر”، أن الصداع النصفي يرتبط بعدد معين من الأغذية.
وبحسب “الشمري” فإن الأغذية هي:
1- الأجبان.
2- الكاكاو.
3- الأكل المالح.
4- الحمضيات.
5- الكافيين.
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