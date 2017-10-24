يجهل الكثيرون أهمية التطبيقات الفورية أو “Instant Apps”، فقد لا يفهمون معناها، وما الذي تشير إليه؟ وما هي أبرز استخداماتها؟ وكيف يمكن الاستفادة بها؟
وفي هذا السياق، أوضح المختص التقني، مؤنس حواس، في مقالٍ بصحيفة “اليوم السابع”، أن “التطبيقات الفورية هي نفس التطبيقات العادية، ولكنها تتيح للمستخدمين تشغيلها عبر متجر بلاي ستور بدون الحاجة لتثبيتها على هواتفهم الذكية”.
وأضاف “حواس”: أن “هذه الميزة تخلص المستخدم من عناء تثبيت التطبيقات، ثم إزالتها مرة أخرى إذا لم يلقَ التطبيق إعجابه، فهي تتيح للمستخدمين تجربة التطبيقات عبر خوادم جوجل، وليس عبر هاتف المستخدم نفسه”.
وأشار التقني إلى أنه “يمكن للمستخدمين تفعيل الميزة بكل سهولة من خلال الدخول إلى الإعدادات، ثم اختيار Google، ومن ثم التطبيقات الفورية، ثم يقوم المستخدم بتفعيل الميزة”.
وتابع “حواس”: “ثم يقوم المستخدم بتحديد الحساب الذي يريد خلاله تمكين هذه الميزة، على أن يتم الدخول إلى التطبيقات الفورية من متصفح جوجل كروم وتطبيق جوجل”.
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