يحتاج مرضى السكر من النوع الثاني الراغبين في السيطرة عليه من الارتفاع إلى إضافة بعض الأطعمة لنظامهم الغذائي؛ نظراً لأنها تساعدهم في التغلب على المرض.
موقع “drhealthmag” الأمريكي، نشر عدداً من الأطعمة التي تساعد في ذلك، وهي:
1- المكسرات: بشكل عام المكسرات هي خيار جيد فأي نوع من اللوز أو عين الجمل وغيره يحتوي على كمية من الدهون الصحية، ومن المعروف أنها تساعد في السيطرة على نسبة السكر بالدم.
2- البذور كاللب: بذور القرع وعباد الشمس فهي خيار جيد ومنخفض الكربوهيدرات، وتحتوي على مصدر جيد من الحديد وستحافظ على نسبة السكر في الدم منتظمة.
3- السمك: من أصح البروتينات المتاحة وهو أمر بالغ الأهمية لنمط حياة صحي مثل السمك والبذور الغنية بالأوميجا 3، ومن المعروف أنه يقلل من خطر المشاكل الصحية، ومن الأفضل تناول السمك المشوي بدلاً من المقلي.
4- التوت: جيد لمريض السكر من النوع الثاني يمكن أن تزيد من إنتاج الإنسولين، كما أنه غني بمضادات الأكسدة.
5- حبوب الفول والفاصوليا: غنية بالألياف التي تعد جزءاً مهماً من النظام الغذائي، كما أن الفاصوليا من أفضل مصادر البروتين؛ لذا يجب تناولها بشكل أسبوعي لأنها تساعد على انتظام مستوى الجلوكوز في الدم.وفق “تواصل”.
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