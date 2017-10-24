توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، ومنتخب البرتغال بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2017 التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.
واختير رونالدو للجائزة في حفل أقيم في زيوريخ مساء الاثنين للمرة الثانية على التوالي الخامسة اجمالاً متفوقا على المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولاعب باريس سان جرمان خلال الاستفتاء السنوي.
كما فاز الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2017، بعد منافسة مع الإيطاليين أنطونيو كونتي وماسيمليانو أليجري.
حصد الحارس الإيطالي الدولي، جيانلويجي بوفون، جائزة أفضل حارس مرمى في العالم ، وذلك خلال مراسم توزيع جوائز الفيفا ، اليوم الإثنين ، بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وحصل جمهور سيلتك الإسكتلندي على جائزة أفضل جمهور لعام 2017، بعد اللافتة الطيبة التي قدمها الجماهير للاعبين بعد حصولهم على لقب الدوري.وفق “أخبار 24”.
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