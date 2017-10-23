أكد الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن تخلي المملكة ودول الخليج عن المطالبة بالدولة الفلسطينية وبدء علاقات طبيعية مع إسرائيل هي فقط من نسج خيال رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”.
وأضاف الفيصل، في حوار أجرته معه صحيفة “فورورد”، أن نتنياهو يصور في مناسبات كثيرة بعض القضايا بطريقة تخدم أجندة أو فكرة، ثم يبدأ هو نفسه في تصديقها، مرجعا سبب ذلك إلى موقف السعودية ضد إيران.
وأوضح الفيصل خلال الحوار أن تعاملات السعودية مع إسرائيل سوف تستند على قبول إسرائيل بمبادرة السلام العربية، التي تبنتها جامعة الدول العربية في 2002، فهي الأساس لأي مبادرة سلام.
وأشار إلى أن تلك المبادرة تمنح إسرائيل سلاما كاملا وعلاقات طبيعية وتنهي الصراع العربي الإسرائيلي مقابل انسحاب إسرائيل من خطوط الهدنة قبل 1967 أو إلى ما يساويها، وتأسيس دولة فلسطين وقبول حل عادل لقضية اللاجئين.
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