توفي اليوم الاثنين الفريق الأول محمد بن هلال المطيري، الذي يُعد أول قائد لقوات الأمن الخاصة ومؤسسا لها، خلال الفترة ما بين 1382هـ و1400هـ، كما ساهم في تطوير قطاعات أمنية عديدة.
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد، الذي زاره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في وقت سابق، يوم غد الثلاثاء بعد صلاة العصر، في جامع الملك خالد بأم الحمام في العاصمة الرياض.
يُذكر أن الفريق محمد هلال المطيري هو أول قائد لقوات الأمن الخاصة خلال الفترة ما بين 1382هـ و1400هـ، بعد تشكيله بسرية تحت قيادته، واستمر في تطوير القوات الخاصة؛ حيث عُززت هذه السرية بزيادة عدد أفرادها وسُميت “قيادة حرس سمو ولي العهد” عام 1383هـ.
وبعدها، في عام 1386هـ، تغير الاسم إلى “سرية وزارة الداخلية”، وتوسعت مهامها فشملت حراسة وزارة الداخلية ومنشآتها والقيام بحماية بعض الشخصيات الهامة ومساندة أجهزة الأمن الأخرى.وفق “أخبار 24”.
كما تولى الفريق محمد بن هلال إدارة قطاع حرس الحدود، وساهم في تطوير آلياته ومعداته وتحديثها، وكذلك استحداث مراكز جديدة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج