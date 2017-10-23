وقع رؤساء الأندية اليوم (الاثنين) على وثيقة التزام، تتضمن الابتعاد عن أي مزايدات أو منافسات في عقود اللاعبين المحليين أو الأجانب، بالإضافة لدعم المنتخبات السعودية في مشاركاتها القارية والدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ مع رؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين، والذي ناقش خلاله مع رؤساء أندية دوري المحترفين الـ14 الآليات المناسبة لتفعيل أدوار الأندية وفقا لما تتطلبه المرحلة المقبلة من عمل نوعي يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لرفع مستويات الرياضة السعودية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة اختيار الأيقونات التجارية لكل نادٍ وما سيتم من إجراءات حيالها لضمان حصول المزيد من الفرص الاستثمارية والتسويقية لدعم خزائن الأندية ورفع مداخيلها.
وتم أيضا الاتفاق على الابتعاد عن كل ما يثير الوسط الرياضي من تصريحات أو أحاديث إعلامية، على أن يجري التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة لمواجهة أي طرح متعصب أو إساءات إعلامية لضمان منافسة رياضية بعيدة عن كل ما يسيء لقيم وأهداف التنافس.وفق “أخبار 24”.
وجرى الالتزام بالابتعاد عن المخاطبات الرسمية والتعامل مع الجهات ذات العلاقة (هيئة الرياضة – اللجنة الأولمبية – الاتحاد السعودي) في حال الاعتراض على أي قرار أو المطالبة بأي حق من حقوق النادي إداريا أو تنظيميا أو ماليا.
وشهد الاجتماع الذي حضره رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت ووكيل رئيس الهيئة عبد الإله الدلاك، وضع تنظيم جيد لأعضاء شرف الأندية سيتم العمل على إكماله والإعلان عنه خلال الأيام القادمة.
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