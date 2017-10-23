أوصى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان، اليوم (الاثنين)، بدراسة حالة العائلة التي ظهرت في مقطع فيديو تلجأ لإحدى حدائق محافظة صبيا، بسبب إخراجهم من سكنهم المستأجر لتراكم المستحقات.
كما وجّه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، أحمد بن محمد القنفذي، مديرة التضامن الاجتماعي بزيارة العائلة وإرسال بياناتها لوكيل الوزارة، لتنضم مع الأسر المستحقة للضمان، فضلًا عن مساعدات عاجلة مقدّمة من جمعية صبيا.
وكان شبان تكفلوا بعد انتشار الفيديو بحجز يومين للعائلة المنكوبة بأحد الفنادق لحين حل أزمتهم التي تسبب فيها عدم تمكن عائل الأسرة بسداد مستحقات الشقة للمالك، حيث إنه مواطن متقاعد ودخله ٣٠٠٠ ريال.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج