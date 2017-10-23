تمكنت القوات الأمنية بمدينة جبة التابعة لمنطقة حائل، (الخميس) الماضي، من إحباط عملية تهريب عمالة إثيوبية والقبض على سائق الشاحنة الذي حاول الهروب بطريقة غريبة.
وانتشر مقطع فيديو يوثق عملية القبض على السائق الذي حاول تهريب أشخاص مختبئين تحت الشاحنة، ظهر فيه رجال الأمن يقبضون على السائق الوافد، إيذانًا بإحالته لجهات التحقيق.
كما ألقت الجهات الأمنية بجبة على العمالة المهربة وقامت بتكبيلهم من الأقدام، بعد دخولهم بطريقة غير شرعية للمملكة.
وفق “أخبار 24”.
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