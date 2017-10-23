تم بفضل الله وإحسانه عقد مجلس صلح في محافظة الدلم بين أفراد من قبيلة ال عبدان يام والكبرا وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين عن بعضهما لوجه الله عز وجل وبدون قيد ولا شرط بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ فلاح بن جروان ابن مرهان شيخ قبيلة ال عبدان يام .
وبهذه المناسبة رفع المشايخ ابن خرصان والعقيلي وابن مرهان الشكر لله عز وجل ثم للقيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رعاهما الله وأصحاب السمو الملكي الأمراء وزير الداخلية وامير منطقة الرياض ونايبه حفظهم الله ، كما أثنوا على جهود سعادة محافظ الدلم وسعادة مدير شرطة المحافظة العقيد خالد بن محمد العوشن الخالدي الذي بذل جهدا كبيرا في إنهاء القضية وتنازل الأطراف بالصلح وتسامح الطرفين عن بعضهما ، كما أشادوا بأطراف القضية وتعاونهم على إنهاء الموضوع بالطرق الودية.
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