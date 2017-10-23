أقيم يوم الملتقى التوعوي لسرطان الثدي تحت عنوان #خليها_لحظة_تصنع_فرصة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1439/1/27ه . تحت اشراف مجمعات التعاون الطبية وقسم الشؤون الصحية المدرسية وبحضور المساعدة للشؤون التعليمية أ.سماح الذيبان وعدد من رئيسات الأقسام والمشرفات التربويات والمرشدات الصحيات وضيفة اللقاء د. نهاد فاروق أخصائية النساء والولادة في مجمعات التعاون الطبية التي أجابت على أسئلة الحاضرات .
وافتتحت أ.سماح المعرض التوعوي عن سرطان الثدي بمشاركة بعض المدارس وتكريم رئيسة لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية باليمامة أ.صالحه الداعج والمدارس المشاركة في المعرض..
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