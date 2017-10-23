أقيمت دورة تدريبية في مركز التدريب التربوي بمحافظة الخرج تحت عنوان
تطبيقات الصحة واللياقة البدنية، ألقاها كلٌ من منصور عبد العزيز العبيد رئيس قسم التربية الرياضية و الأستاذ فهد الدوسري.
وقد حضر الدورة مجموعة من معلمي التربية البدنية في المدارس المعززة للصحة.
تضمنت الدوره عدة عناصر شملت التالي :
١/ عناصر اللياقة المرتبطة بالصحة .
٢/ طرق قياسها ومتابعتها
٣/ التغذية .
٤/ وصفة النشاط البدني المعزز للصحة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج