قاد مقطع فيديو، لأحد المواطنين بمطعم “كشري” يقوم فيه عامل بفرم كمية من الطماطم تحتوى على حبات فاسدة، بلدية الشرائع الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة لإغلاق المطعم.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة، المستشار عثمان أبو بكر المالي، في بيان رسمي اليوم الاثنين، أن لجنة من بلدية الشرائع الفرعية قامت بالوقوف على المطعم بعد تداول المقطع، وتأكد أعضاؤها من استخدامه لمواد فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، فتم إغلاقه.
وأضاف أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المطعم وإغلاقه، وإشعار مالك المطعم بمراجعة البلدية، مبينا كذلك أنه تم سحب رخصة المطعم وستطبق عليه لائحة الجزاءات والغرامات البلدية المعتمدة رسميا. وفق”أخبار24″.
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